Advocaat Schouten pleit voor inperkende maatregel: ‘Veel collega’s zullen nu over mij heen vallen’

Peter Schouten ziet een probleem in het feit dat advocatenkantoren nu meerdere verdachten uit dezelfde criminele organisatie kunnen bijstaan. ,,Er zullen nu veel collega’s over mij heen vallen. Maar het gevaar is dan bijvoorbeeld dat er onderling allerlei informatie kan worden uitgewisseld. Of dat verdachten zelf in een hiërarchische verhouding zitten waardoor hun eigen verklaring en verdediging wordt beïnvloed.”