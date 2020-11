Advocaat Ruperti werpt zich op als tegenkandidaat Baudet

De advocaat, gespecialiseerd in militair recht, heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat zodat de leden iets te kiezen hebben. Ruperti was eerder lid van de partij, maar haakte af ‘na het boreale gepraat over een uil’.

Vandaag heeft hij zich weer aangemeld, omdat hij niet langer kan aanzien hoe Baudet volgens hem een coup pleegt. ‘Je schrijft zelfstandig een leiderschapsverkieizing uit, eigent jezelf alle ict toe en zegt vervolgens dat de leden via de mail op jou als enige kandidaat kunnen stemmen. Jouw FvD is een Forum voor Dictatuur’, schrijft hij in een open brief op LinkedIn.

Quote Jouw FvD is een Forum voor Dictatuur Micheal Ruperti

De advocaat heeft voor zijn actie geen overleg gehad met bestuursleden die nu met elkaar in de clinch liggen. Hij wil zich daarbuiten houden, maar vindt dat de leden zich nu moeten kunnen uitspreken.

Of er een leiderschapsverkiezing komt, is nog de vraag. Baudet opperde dat eerst zelf, maar lijkt nu vooral in te zetten op een breuk met het huidige bestuur en wil de naam zelf houden, zo liet hij weten.

Mocht de verkiezing er alsnog komen en Ruperti die ook winnen, dan betekent dat volgens de advocaat niet automatisch dat hij ook de leider wordt van de partij. ‘Daarover ga ik dan eerst in overleg met het bestuur. Ik wil nu vooral dat de leden iets te kiezen krijgen.’

Bekijk al onze video’s over Forum voor Democratie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.