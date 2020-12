Advocaat: Quincy Promes ontkent betrokkenheid bij steekpartij

Volgens advocaat Manon Aalmoes was haar cliënt niet aanwezig toen de steekpartij plaatsvond, zo laat ze weten in een persbericht. ,,Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse. Hij werkt volledig mee aan het onderzoek.” Op verdere vragen wil Aalmoes niet reageren.

Een woordvoerder van Ajax laat weten niet al te diep in te willen gaan op de situatie en noemt het allemaal 'erg vervelend’. ,,Als je ergens van wordt beschuldigd, wil dat niet zeggen dat je het hebt gedaan. Het is dus te voorbarig om er nu vanuit Ajax iets over te zeggen. De woordvoering loopt via zijn advocate.”

Tip van TCI

Hoewel het steekincident al van juni dateert, duurde het tot november voordat de politie er van hoorde. De recherche kreeg een tip van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) dat de voetballer bij een steekincident betrokken zou zijn. Door het politieonderzoek kwam de recherche ook uit bij het slachtoffer, bevestigt diens advocaat Yehudi Moszkowicz desgevraagd. ,,Het slachtoffer heeft niet zelf de politie benaderd”, aldus Moszkowicz, die verder niet veel over de zaak kwijt kan. Wel kan hij bevestigen dat er een poging werd gedaan om de zaak onderling te regelen. ,,Er liep een civielrechtelijke aansprakelijkheidsprocedure. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Loods in Abcoude

De steekpartij vond plaats tijdens een groot feest dat Promes eind juli gaf in Abcoude. Dat feest werd georganiseerd in een loods van het kledingbedrijf, Mask QP, dat de voetballer bestiert. Zondag werd Promes voor het incident opgepakt. Medewerkers van een bedrijf dat in hetzelfde pand is gevestigd, zeiden zondagmiddag niets te hebben meegekregen van het steekincident. ,,Er is geen politie geweest, we hebben geen politielint gezien en het lijkt dus wel volledig stil te zijn gehouden”, aldus de medewerker.

Een woordvoerder van de politie wilde alleen kwijt dat er in juli een steekpartij in Abcoude heeft plaatsgevonden en dat er zondag een 28-jarige verdachte is aangehouden in verband met dat incident. Over de identiteit van de verdachte wil de woordvoerder niks zeggen. De zaakwaarnemer van Promes wil desgevraagd niet ingaan op vragen over de situatie van zijn cliënt.

