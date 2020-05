Advocaat: ‘OM speelde politiek spel in zaak Volkert van der G.’

LIVE | Ziekenhui­zen in Zuid­west-Nederland hervatten reguliere zorg, Trump: ‘Dodental hopelijk onder 100.000'

7:53 Ziekenhuizen in het zuidwesten van ons land hervatten de reguliere zorg. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem en in Zeeland. In de ziekenhuizen zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de 1,5 metersamenleving. In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur voor het eerst in lange tijd minder dan 100 doden geregistreerd. Ook in de VS daalde het dagelijkse aantal sterfgevallen. President Trump sprak de hoop uit dat het totale sterftecijfer onder de 100.000 zal blijven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.