‘Advocaat kroongetuige Nabil B. stopt ermee’

Onderzoek naar vlieginci­den­ten Lelystad, ‘eenrich­tings­ver­keer’ ingesteld

12:27 De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is vandaag begonnen met een onderzoek naar vijf incidenten in het luchtruim boven Lelystad Airport. Daar kwamen in de maand november vijfmaal vliegtuigen dicht bij elkaar in de buurt. Het onderzoek gaat naar verwachting ongeveer een jaar duren.