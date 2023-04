Advocaat Inez Weski neemt geen blad voor de mond en gaat tot het uiterste

Gearres­teer­de advocaat Inez Weski verdacht van deelname criminele organisa­tie

Strafadvocaat Inez Weski (68) is vrijdag gearresteerd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of zij onrechtmatig informatie heeft doorgespeeld aan de vermoede criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Daarnaast wordt ze verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die bezig is met internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen, aldus het OM.