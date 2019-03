Advocaat hekelt beeldvorming Holleeder

De rechtbank moet zich van die beeldvorming losmaken, aldus Janssen, als zij zich een oordeel vormt over het gigantische dossier dat justitie tegen Holleeder heeft opgebouwd. Holleeder wordt ervan beschuldigd dat hij achter een reeks moorden in de onderwereld zit. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft levenslang tegen hem geëist.



Veel mensen hebben door de beeldvorming hun oordeel over Holleeder al klaar, betoogde de raadsman. Hij wees daarbij ook op de rol van de media, waarin de bekendste crimineel van Nederland veelvuldig is neergezet als ,,een psychopaat en grote klootzak.” De media hebben de zaak en de persoon van Holleeder vaak ,,van één kant belicht.” Dat is van invloed geweest op getuigen in het proces, aldus Janssen, hun beeld van de verdachte is er door gekleurd.



Volgens Janssen is het OM bij de onderbouwing van de eis tot levenslang uitgegaan van de overtuiging dat Holleeder schuldig is en heeft het daar de bewijzen bij gezocht. Hij zei te hopen dat de rechtbank anders te werk zal gaan.



Voor het pleidooi van Holleeders advocaten zijn vijf dagen uitgetrokken.