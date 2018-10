Advocaat-generaal veegt laatste argument dividendbelasting van tafel

In één van de zaken vroeg de rechtbank Zeeland-West-Brabant advies aan de Hoge Raad. In dat nog niet gepubliceerde advies concludeert Wattel dat de claims weinig kans maken. De buitenlandse fondsen worden weliswaar anders behandeld, maar daar hebben zij ook voordeel van. Die andere behandeling maakt dan ook niet zoveel verschil. De advocaat-generaal baseert zich op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in een vergelijkbare zaak in Denemarken in augustus.