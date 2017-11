Advocaat familie Mitch Henriquez: Staat de pet boven de wet?

Zowel het OM, de verdediging als advocaat Gerald Roethof, die het woord voert namens een deel van de familie, krijgen vandaag allemaal ongeveer een uur de tijd om hun zegje te doen. Advocaat Richard Korver, die ook nabestaanden van Henriquez vertegenwoordigt, is vandaag afwezig. Hij liep vorige week samen met de familie boos weg na de beslissing van het OM om de agenten alleen te vervolgen voor mishandeling, maar geen straf op te leggen.



Roethof kreeg als eerste het woord. ,,Staat de pet boven de wet? Kan politiegeweld ongestraft blijven?", vroeg hij zich af. De advocaat haalde een rapport aan over de gevolgen van acute stress, dat volgens hem een causaal verband laat zien tussen dergelijke stress en overlijden. ,,Dan blijft het wat mij betreft in het midden of hij door een nekklem of een hartstilstand is overleden, maar dan is het overduidelijk dat er een causaal verband is. Henriquez is door politiegeweld overleden."