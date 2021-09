Adviesraad: doorbreek taboe over suikertaks en duurdere alcohol

Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport. Nu werkt een op de zes mensen in de zorg. Als de groei doorzet is dat in 2060 een op de drie. In 2019 waren de totale zorguitgaven 100 miljard euro, omgerekend circa 6000 euro per persoon. Als de huidige trend doorzet, wordt dat 16.000 euro per persoon in 2060. ‘Onze complete welvaartsgroei moet dan worden ingezet voor de stijgende zorgkosten’, waarschuwen de onafhankelijke adviseurs. ‘De groei van zorg mag geen automatisme blijven’.