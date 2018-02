Advies: zes weken betaald verlof voor moeder én vader

Hamer: ,,Moeders gaan waarschijnlijk meer werken en krijgen meer inkomsten. Doordat ze ook premies betalen levert het de overheid ook geld op.''



De huidige verlofregeling houdt de traditionele rolverdeling in gezinnen in stand en schiet zijn doel - de zorg voor de kinderen - voorbij. De SER vindt daarom dat ouders vooral in het eerste halfjaar na de geboorte van een kind moeten worden gestimuleerd verlof op te nemen. ,,Het is goed voor de kinderen én voor de participatie van vrouwen'', zegt Hamer



,,Het eerste jaar na de geboorte is een cruciale fase. In die periode wordt de keuze gemaakt hoe ouders zorg en arbeid gaan verdelen. In onze huidige cultuur kiest de moeder er vaker voor om thuis te blijven of om minder uren te gaan werken.''



Dat patroon moet doorbroken worden, vindt de SER. Volgens voorzitter Hamer is het van belang dat in dat eerste jaar ook de partner de zorg op zich neemt. Daarvoor is een 'cultuurverandering' nodig.