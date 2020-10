Advies Redteam: harde lockdown, ook thuis geen visite meer, want ‘dan kunnen we kerst vieren’

CORONAVIRUS LIVE | Bijna 7000 nieuwe besmettin­gen, Kuipers: ‘In doemscena­rio 75 procent reguliere zorg afschalen’

14:57 Er is toch weer een forse stijging van het aantal besmettingen. Afgelopen etmaal kwamen er bijna 7.000 nieuwe coronagevallen bij. In het meest pessimistische scenario moet de reguliere zorg 75 procent worden afgeschaald, daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). ,,De curve stevent af op een scenario dat we als Nederland niet moeten willen. Als de overdracht snel vermindert, is dat te vermijden”, aldus Kuipers. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.