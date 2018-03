Adidasvest taboe bij bezoek aan Nike

Wie het hoofdkantoor van Nike, Inc. in Hilversum wil bezoeken, krijgt vooraf het verzoek om geen concurrerende merken te dragen. Laarsjes zijn prima, maar sneakers van Puma of Adidas zijn taboe. ,,Wanneer iemand toch met bijvoorbeeld een vestje of petje van Adidas bij ons voor de deur staat, vragen we hem om dit uit te trekken'', bevestigt een woordvoerder van de sportgigant. In België zorgde dit strenge beleid voor ophef, toen ook een klas met autistische jongeren gevraagd werd aan de opmerkelijke kledingvoorschriften te voldoen. ,,Maak maar eens aan iemand met autisme duidelijk dat hij zijn favoriete paar schoenen van Adidas niet mag dragen naar een schoolreisje'', klaagde een van de moeders op Facebook.

De 41-jarige Kelly Rymenams, moeder van de autistische Yannick(18) dacht in eerste instantie dat het verzoek van Nike een grap was. ,,We kregen van school een mail dat Nike expliciet gevraagd had geen concurrerende merken te dragen bij het bedrijfsbezoek aan het Nike-magazijn in Hasselt, inclusief concrete voorbeelden als Adidas, Puma en New Balance.'' 'Dat ligt gevoelig bij Nike en de gidsen,' staat in de mail. 'Indien een leerling toch deze merken draagt, kan hij/zij geweigerd worden tijdens het magazijnbezoek.' Rymenams vindt het verzoek kortzichtig. ,,Ik snap dat je zo'n richtlijn oplegt aan werknemers binnen een bedrijf, dan lijkt het mij zelfs logisch. Maar toch niet aan jongeren met autisme?''