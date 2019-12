Adembenemend: vuurwerk is kwelling voor longpatiënten

tramaanslag ‘Mam, ik word beschoten!’ Op het 24 Oktober­plein in Utrecht is Chanel (16) haar jeugd verloren

26 december Voor Barbara (43) en haar dochter Chanel (16) uit Nieuwegein is het elke dag 18 maart. Op de dag dat Gökmen Tanis het vuur opent in een Utrechtse tram, veranderen hun levens voorgoed. Chanel kijkt Tanis in de ogen, maar ontsnapt aan zijn kogels. Haar moeder Barbara beschrijft hoe die dag in een hel veranderde.