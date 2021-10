AD-verslaggever en fotograaf weer vrij na arrestatie met klimaatactivisten

Nijenhuis noemt het ‘echt een beetje bizar’ dat hij is aangehouden. ,,We hebben duidelijk gezegd dat we geen actie voerden maar van de media waren en verslag wilden doen.” Agenten gaven geen sjoege. ,,Ik ben teleurgesteld. Je kunt van die acties vinden wat je wil, maar we moeten er wel verslag van kunnen doen. Anders kun je er niks van vinden.”



Ook De Swart stelt de actie niet op prijs en is voornemens een klacht en schadeclaim in te dienen. ,,Ze hebben mijn fotocamera en telefoon afgenomen waardoor ik niet kon doen waar ik daar voor was, en dat was foto's maken. Dat neem ik ze heel kwalijk.”



Pas op het politiebureau kreeg De Swart zijn spullen terug. ,,En dan laten ze je ook nog gewoon staan. Een ritje terug zat er niet in.”