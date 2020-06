AD-journalisten winnen Tegel voor verhalen over tramaanslag Utrecht

Bij de tramaanslag op het 24 Oktoberplein in de Utrechtse wijk Kanaleneiland kwamen door toedoen van Gökmen Tanis vorig jaar vier mensen om het leven en raakten drie mensen zwaargewond. Tanis is inmiddels tot levenslang veroordeeld. Van der Wal, Den Hartog, Koop en Tieleman wonnen de Tegel in de categorie ‘verslaggeving’. De jury prijst hun verhalen vanwege de feitelijke manier waarop ze zijn opgeschreven. Ook de vele invalshoeken, het gegeven dat het onderwerp tot het laatste moment uitgebreid is gevolgd en de combinatie van landelijke en regionale verslaggeving worden in het juryrapport genoemd als voorbeelden van uitstekend journalistiek werk.

Mijlpaal

Verslaggever Yelle Tieleman was op 18 maart heel snel ter plaatse en begreep dat dit niet zomaar een incident was. ,,Ik dacht: ‘Dit is 'm dus. Die aanslag waar we het al zo lang over hebben in Nederland.’ Ik wist meteen dat we hier heel voorzichtig mee om moesten gaan.’’ De vier verslaggevers zien de voorname journalistieke prijs als een mijlpaal in hun carrières.



De andere genomineerden in deze categorie waren Saskia Dekkers (NOS), Irene van der Linde (De Groene Amsterdammer), Rik Kuiper en Tjerk Gualthérie van Weezel (De Volkskrant) over het Haga Lyceum en Nisrine/Sahla/Danny Simons/Emma Brink/Myrthe van Gurp/Jasper Piersma met een YouTube-reportage over ‘Opgroeien tussen messen in Rotterdam-Zuid’.



De feestelijke uitreiking in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan. De journalisten kregen de prijs thuisgestuurd.