AD dit jaar uitgesloten van Marengo-proces

Het AD is de rest van dit jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het gerechtsbestuur van de rechtbank Amsterdam heeft dit besloten nadat het AD eind juni abusievelijk enkele minuten beelden van de zitting live uitzond op AD.nl. Dit gebeurde door een interne fout en werd onmiddellijk hersteld bij constatering.

Het Marengo-proces is met veel veiligheidsmaatregelen omkleed. In de zaak staan zeventien verdachten, onder wie Ridouan Taghi, terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. De beelden van het proces mogen alleen worden gebruikt in montages waarin betrokkenen zijn geanonimiseerd.

Hoofdredacteur Rennie Rijpma is zich bewust van de ernst van de fout die bij het AD is gemaakt en accepteert de sanctie. Het gerechtsbestuur legt die op ‘om bij te dragen aan extra bewustzijn bij het AD en andere media van het feit dat de veiligheid van rechtszaken met een hoog risico een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen’.

,,We vinden de straf zwaar”, zegt Rijpma. ,,Het beperkt ons langere tijd in de verslaggeving van een strafzaak met grote maatschappelijke impact. Tegelijkertijd begrijp ik dat de rechtbank de veiligheid van de rechtsgang moet bewaken en dat als daar een fout in wordt gemaakt er een sanctie op volgt.”

Het AD zal, ondanks de uitsluiting voor de rechtszaal, gewoon blijven publiceren over het proces. Lezers zullen ook de komende maanden geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.