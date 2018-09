Action-medewerkster Adriane redt leven van 2-jarige Chamel

Gaming Es­ports-event wil Nederland­se gamers naar wereldtop brengen

17:13 Esports met de top van Nederland, een van de grootste lan-party's van het land en een expo met al het laatste rond gaming. De organisatoren van Tweakers Gaming Live zetten groot in met hun nieuwe evenement, van 9 tot en met 11 november in de Brabanthallen in Den Bosch. We spraken Sander van den Hout, directeur De Persgroep Online, over het evenement en gaming in Nederland. ,,We willen local heroes creëren die kunnen doorgroeien naar de wereldwijde top.''