Action-directeur Sander van der Laan: ‘Je moet mij niet bedonderen’

De resultaten voor Action waren dit jaar beter dan verwacht. Met een winst van ruim 600 miljoen euro zijn jullie vast goed opgewassen tegen de coronacrisis.

,,Toen we in het voorjaar geconfronteerd werden met negenhonderd gedwongen winkelsluitingen en 20 duizend mensen thuis hadden zitten, moesten we wel rigoureuze keuzes maken. We hebben toen besloten dat we iedereen die op de payroll van Action staat, aan het werk willen houden. Helaas hebben wij een aantal mensen die niet in vaste dienst waren, moeten laten gaan.”