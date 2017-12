Actievoerende NS-machinist terecht ontslagen

Verdachte aangehouden in onderzoek kogelregen Rotterdam

16:07 In het onderzoek naar de schietpartij in Rotterdam heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om de 42-jarige bewoner van het pand dat is beschoten. De woning werd in de nacht van dinsdag op woensdag onder vuur genomen met een automatisch wapen. Er zijn naar schatting rond de 25 kogels afgevuurd. Ook is er een handgranaat gevonden.