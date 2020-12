Actievoerders Extinction Rebellion opgepakt in Den Haag en Breda

Klimaattop

Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van het Klimaatakkoord van Parijs vindt vandaag een virtuele internationale klimaattop plaats in het Schotse Glasgow. Het gaat om de zogenoemde “Climate Ambition Summit - Sprint to Glasgow”, een alternatief voor de eerder dit jaar afgelaste klimaatconferentie.

In Glasgow en 14 andere steden verspreid over de wereld, waaronder het Australische Melbourne, gingen actievoerders de straat op. Dit tevens als aanloop naar de Klimaatconferentie in november 2021 in de Schotse stad. Activisten projecteerden er op het zogenoemde ‘gordeldier’ van de Scottish Event Campus een boodschap met de tekst “We houden je in de gaten, laat ons niet in de steek”.