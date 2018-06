Achttien jaar cel voor moordpoging op klaarlichte dag op zus en haar vriend

De rechtbank van Lelystad, die zitting hield in de beveiligde rechtbank op Schiphol, zag in het dossier sterke aanwijzingen voor eergerelateerd geweld. De vrouw had het ouderlijk huis verlaten en haar vriend kwam niet uit de jezidische gemeenschap van haar familie.



Jezidi's vormen een religieuze minderheidsgroep in Irak, die Islamitische Staat probeerde stelselmatig uit te roeien. Veel jezidi's zijn als vluchteling naar Nederland gekomen.

De man wachtte het stel in Lelystad urenlang op. Toen ze verschenen, beschoot hij eerst de vriend maar miste.



De vrouw kwam in een ondiepe gracht terecht. Omdat zijn wapen blokkeerde, sprong de man in het water en hield zijn zus onder water tot ze niet meer bewoog. Als ze niet was gereanimeerd was ze overleden, constateert de rechtbank.