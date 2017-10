Achtertuin van riante villa Pieter van den Hoogenband in Brabant verwoest

WAALRE - Achter riante villa's in Waalre is een flink stuk bos gekapt. Zomaar, door de eigenaar. Omwonenden zijn woest en vrezen dat er in de toekomst huizen verrijzen.

Hij baalt als een stekker en voelt zich overvallen. ,,Als een donderslag bij heldere hemel werd het bos met grof geweld met de grond gelijk gemaakt", constateert een gepikeerde Pieter van den Hoogenband. De Olympisch zwemkampioen is niet de enige villabewoner die de kale vlakte achter zijn Waalrese onderkomen met lede ogen aanziet. ,,Italiaanse praktijken", noemt achterbuur Anton van Vlerken het.

De omwonenden zijn bang dat snelle vastgoedjongens proberen om, met het aanrichten van een kaalslag, een lucratief woningbouwplan er bij de gemeente Waalre doorheen te duwen. Met als achterliggende gedachte: nu het bos met naar schatting zo'n tachtig naaldbomen weg is, mogen die huizen straks vast ook wel gebouwd worden. En dat betekent kassa want bouwgrond is natuurlijk veel meer waard dan bosgrond.

Tientallen bomen gekapt

Bronnen in de buurt zeggen dat er twee jaar geleden al met de gemeente gepraat is over het realiseren van dertien vrijstaande woningen op die plek. De lap grond in kwestie ligt ingeklemd tussen de Dirck van Hornelaan, de Fazantlaan en Vossenlaan. Ruim een week geleden werden op het perceel zo'n groot als een kleine twee voetbalvelden tientallen bomen gekapt.

Dat kon omdat daarvoor in Waalre niet altijd een kapvergunning nodig is. Zolang het niet om beschermde gaat mag dat. Maar omwonenden stonden machteloos toen plotseling kettingzagen in een mum van tijd een stuk bos omtoverden tot een kale vlakte. ,,Er woonde een koppeltje uilen, in bomen van een jaar of tachtig oud. Er zaten vleermuizen, padden en salamanders", somt buurtbewoner Van Vlerken op. Van den Hoogenband steekt het ook dat hierover niet is gecommuniceerd met de buurt. De manier waarop het allemaal is gebeurd, wekt bij hen argwaan.

Volledig scherm Achter riante villa's in Waalre is een flink stuk bos gekapt.

Opheldering

Het perceel is van twee projectontwikkelaars: EMM en Kero, twee Waalrese vastgoedondernemingen. Mede-eigenaar van EMM is Ralf van Aken, die de afgelopen jaren diverse woningbouwprojecten in Waalre ontwikkelde. Hij was maandag niet bereikbaar voor commentaar. De lokale partij ZW14 wil opheldering van burgemeester en wethouders.

Hoewel op een tekening uit 2016 van de gemeente het betreffende stuk grond nog 'bos' wordt genoemd, is de bestemming van het perceel officieel 'groen'. Maar van groen is nu geen sprake meer. Ook Raadslid Bert Links (ZW14) vreest dat dit het begin is van een bouwplan. Hij zag dat op het terrein verschillende rode paaltjes in de grond waren geslagen. ,,Wat zijn ze van plan?"