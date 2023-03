Acht weken cel geëist tegen activist Johan R. wegens mishandelen en bedreigen agenten

Daar staat hij weer. Ook in oog met de rechter die hij precies een week geleden nog wraakte. Nu ontkomt ‘reuzebaby’ niet aan zijn rechtszaak. Het wrakingsverzoek - de vraag om een andere rechter - is afgewezen. Hij mag ook geen nieuw verzoek indienen ‘wegens misbruik van het wrakingsinstrument’.

De boerenactivist zit vast sinds zijn arrestatie tijdens het boerenprotest op zaterdag 11 maart in Den Haag. Hij reed daar met zijn shovel door een afzetting. R. wordt nu verdacht van vernieling, verzet met letsel, mishandeling en bedreiging. ,,Ik kom er wel achter wie jullie zijn en ik kom je thuis opzoeken’’, zou hij gedreigd hebben. En: ,,Nou, laat ze maar eens één voor één in de ring komen. Dan zal ik ze de oren wassen. ’’

Soevereine gedachtegoed

De ondernemer uit Geesteren (Overijssel) gelooft in het ‘soevereine gedachtegoed’ dat overwaaide uit Amerika. Die theorie komt erop neer dat ieder mens twee verschillende personen is. Er is de ‘soevereine mens, van vlees en bloed’ en er is de bedrijfstrust die door de overheid op naam van die persoon is opgericht en waarmee de ‘mens van vlees en bloed’ als het ware als slaaf wordt gebruikt.