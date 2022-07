Acht panden ontruimd vanwege granaat aan stukje tape bij zonnestudio Den Bosch

Aan de Hildebrandstraat in Den Bosch is zaterdagochtend een handgranaat gevonden die met een stukje tape aan een eerder dichtgetimmerde zonnestudio was vastgemaakt. Acht panden werden uit voorzorg ontruimd. Rond het middaguur werd de granaat weggehaald en kon een deel van de straat worden vrijgegeven, waardoor vier panden weer bereikbaar zijn.