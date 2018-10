Acht jaar geëist tegen veelplegers die 'grapten' over liquidatie drugsbaron

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Amsterdam vandaag acht jaar cel geëist tegen twee twintigers die een beruchte drugscrimineel uit Almere zouden hebben willen liquideren. Volgens het duo volgden ze Hensley Juliette (55) weliswaar en spraken ze over de telefoon openlijk over liquidaties maar was dat louter 'grootspraak'.

Het OM acht bewezen dat de beklaagden voorbereidingshandelingen uitvoerden voor de liquidatie in 2017. Het verdenkt Mustafa G. (28) en Youssef B. (24) uit Amsterdam tevens van een poging tot een woninginbraak met geweld in 2016. Voor een derde verdachte (29) vroeg het Openbaar Ministerie vrijspraak omdat er onvoldoende bewijs zou zijn voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de liquidatie.

Mustafa G. en Youssef B., allebei genoteerd in de hoofdstedelijke veelplegers Top 600, werden in mei 2017 ter hoogte van Zaltbommel klemgereden en aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Zij waren volgens het OM onderweg naar Oss waar hun beoogde doelwit op dat moment in een restaurant zat. Ze volgden hem al een aantal dagen via een peilbaken dat onder zijn witte VW Touran was geplaatst.

Met de aanhouding van de mannen is volgens het OM een liquidatie voorkomen. De afgelopen zes jaar vonden in en om Amsterdam diverse liquidaties plaats. Dit baart het Openbaar Ministerie zorgen. ,,Het excessieve geweld waarmee deze liquidaties gepaard gaan, is zeer zorgelijk. Slachtoffers worden doorzeefd met kogels, soms terwijl zij zich op de openbare weg bevinden. Dit heeft tot gevolg dat er tijdens liquidaties, dan wel pogingen daartoe, onschuldige burgers worden geraakt of kunnen worden geraakt door rondvliegende kogels”, aldus officier van justitie Marloes ter Veer in haar requisitoir.

De politie kwam het trio op het spoor in een onderzoek naar Mustafa G. dat in januari 2017 was gestart. Tegen hem bestond volgens het OM een concrete verdenking van betrokkenheid bij een poging tot woningoverval in 2016. In het onderzoek werden verschillende telefoons van hem afgeluisterd en observatieteams volgden hem. In de loop van het onderzoek kwamen de andere twee verdachten in beeld.

Uit de afgeluisterde gesprekken blijkt volgens het OM dat de verdachten op zoek waren naar een grote buit en dat zij van plan waren het beoogde slachtoffer om het leven te brengen. 'Terwijl ze hem al een paar dagen volgden, spraken ze over de telefoon over "in het achterhoofd schieten", want “als je dat van voren doet ga je niet meer kunnen slapen, dan zie je die gezicht voor je. Dus hij moet van achter gerateld worden', schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht.

Volgens de verdachten wilden ze slechts inbreken en waren de gesprekken over liquidaties slechts grootspraak. ,,Ik maak wel vaker zulke grappen. Soms om indruk te maken, soms gewoon omdat ik het leuk vind. Ik weet ook niet waarom", verklaarde Youssef B. gisteren in de rechtszaal. Medeverdachte Mustafa G. bevestigde die verklaring. ,,Ik ga altijd gewoon mee in de flow van die grootspraak en grappenmakerij."

Het OM hecht weinig waarde aan deze verklaring. Beide verdachten namen volgens haar actief deel aan het in kaart brengen van het doelwit. 'Ze observeerden hem, zowel fysiek als via het peilbaken onder zijn auto. Ook werden op een laptop van één van de verdachten satellietfoto’s aangetroffen van locaties van hun observaties. Daarnaast spraken zij over wapens en liquidaties en over de wijze van uitvoering', aldus het Openbaar Ministerie. In de woning van Mustafa werd bovendien een AK-47 of Kalasjnikov gevonden met een reeks patroonmagazijnen, munitie alsook een kogelwerend vest.

Op basis hiervan oordeelt het OM dat de voorbereidingsmiddelen in combinatie met elkaar én de afgeluisterde gesprekken en voorverkenningen tot doel hadden een liquidatie te plegen.