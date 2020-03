Acht bewoners uit één verzorgingshuis sterven aan corona: ‘Wie leeft er straks nog?’

Woonzorgcentrum Brinkhoven in het Gelderse Heerde wordt keihard getroffen door het coronavirus. Inmiddels zijn 8 van de 70 bewoners overleden en zijn er tenminste 23 besmet. Ziek personeel zit noodgedwongen thuis, militairen zijn ingevlogen om de verzorging over te nemen. Bezorgde familieleden van de kwetsbare bewoners houden hun hart vast. ,,Wie leeft er straks nog als we weer naar binnen mogen?’’

Het is normaal gesproken een geliefd plekje, helemaal op dagen zoals deze. Zonnetje erbij, perkjes vol met uitbundige voorjaarsbloeiers rondom. Maar er zit niemand op de bankjes rondom woonzorgcentrum Brinkhoven. Geen opstopping van rollators en hun eigenaren die het laatste nieuws uitwisselen. Of van een krasse oude dame die even uitrust van het boodschapjes doen bij de Jumbo. De bankjes zijn leeg, het is uitgestorven rondom het verzorgingstehuis in het hart van Heerde.

Militairen

De stilte buiten staat in schril contrast met de situatie binnen. Met man en macht – en sinds dit weekend met militairen – wordt dag en nacht gewerkt in Brinkhoven. Van de 70 bewoners zijn tenminste 23 mensen besmet met het coronavirus, 8 bewoners zijn inmiddels overleden.

Quote Er zijn dorpelin­gen met corona binnen geweest. We zagen de besmettin­gen op willekeuri­ge plekken binnen de instelling Directeur-bestuurder Jos Bleijenberg , Hanzeheerd - Brinkhoven

Directeur-bestuurder Jos Bleijenberg van zorginstantie Hanzeheerd, waar Brinkhoven onder valt, wijt de verspreiding van corona aan het feit dat Heerde een infectiehaard voor het virus was. ,,Het ging ontzettend snel. Er zijn dorpelingen met corona binnen geweest. We zagen de besmettingen op willekeurige plekken binnen de instelling.’’

De 23 bewoners met corona worden binnen het verzorgingstehuis geïsoleerd op hun eigen kamer verzorgd. ,,We proberen nu te voorkomen dat de overige veertig bewoners geïnfecteerd raken’’, zegt Bleijenberg. ,,Dit betekent dat gezonde mensen niet van hun kamer af mogen. Zij krijgen daar hun maaltijden en houden via beeldbellen contact met hun familie.’’

Volledig scherm Geb Dokter zwaait naar zijn vader in woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde. In het verzorgingstehuis zijn inmiddels acht bewoners overleden aan het coronavirus. © Henri van der Beek

Grens van het leven

Quote We zwaaien ook elke dag even. Pa vanachter het raam, mijn broer Dick of ik buiten. Dat doet hem goed Geb Dokter (60) Inmiddels zijn al acht bewoners van Brinkhoven overleden, iets wat bij het verzorgend personeel hard aankwam. ,,Dat is zwaar, je werkt op de grens van het leven’’, zegt Bleijenberg. ,,Om deze mensen te ondersteunen, hebben wij deskundigen ingeschakeld bij wie ze hun hart kunnen luchten als daar behoefte aan is.’’ Het personeel staat voor een zware opdracht onder moeilijke omstandigheden. ,,Daar heb ik bewondering voor.’’



De directeur is blij met de snelle steun van Defensie. Nadat hij vrijdag aan de bel trok, arriveerden zaterdag al drie verpleegkundigen. ,,Zondag zijn daar nog zeven verzorgenden bijgekomen.’’ Volgens Bleijenberg gaat het om ‘goed gekwalificeerde mensen’ die direct inzetbaar zijn. Het afgelopen weekeinde hebben de militairen zelfs al nachtdiensten gedraaid op Brinkhoven. ,,Ze nemen hun eigen beschermingsmateriaal mee, dat helpt ons ook’’, vertelt Bleijenberg. De militairen blijven de rest van de week. De kans dat ze ook daarna nog aan de bak moeten, is groot. Bij het verzorgingstehuis in Heerde is een kwart van het eigen personeel ziek. ,,Aan het eind van de week maken we opnieuw de balans op. Dan kijken we wat nodig is voor de komende week.’’

Bezorgde familieleden van de bewoners houden ondertussen hun hart vast. Geb Dokter (60) uit Heerde belt zijn 96-jarige vader drie keer per dag. ,,En we zwaaien ook elke dag even. Pa vanachter het raam, mijn broer Dick of ik buiten. Dat doet hem goed. Gisteren hebben we ook voor het eerst een videocall gedaan met de Ipad. Daar helpt de zuster hem mee. Het is fijn om hem zo even te zien en te spreken. Voor ons maar ook voor hem, hij mag zijn kamer nu ook niet meer af.’’

Kaartjes sturen

Zijn vader is niet besmet en maakt het naar omstandigheden goed. ,,Maar hij heeft een longaandoening en is heel kwetsbaar. Het is een heel nare situatie. Er zijn al acht mensen overleden. Dat hakt er natuurlijk flink in. Bij iedereen.’’ Hij helpt op zijn eigen manier een handje. ,,Ik heb vorige week een brievenbus buiten bij de centrale ingang geregeld, ik merkte dat het de mensen goed doet als ze een kaartje krijgen. Pa vertelde ons blij dat hij 28 kaartjes had ontvangen. ‘Ik lijk wel jarig, jongen’. Mooi toch?! Het zijn maar kleine dingen, we moeten er toch maar iets van proberen te maken samen. Dus blijf die mensen vooral kaartjes sturen’’, roept hij spontaan op.

Quote De rollen zijn omgedraaid. De mevrouw die ik altijd heb verzorgd, belt nu elke dag met mij. Om te vragen hoe het met mij gaat. Heel lief Mevrouw de Graaf, verpleegkundige

Mevrouw de Graaf uit Heerde verleent verzorging aan mensen in de aanleunwoningen van Brinkhoven. Als vrijwilliger gaat ze met de koffie- en theekar rond in het verzorgingstehuis. Maar nu zit ze ziek thuis, ze raakte twee weken geleden besmet met corona. ,,De rollen zijn omgedraaid. De mevrouw die ik altijd heb verzorgd, belt nu elke dag met mij. Om te vragen hoe het met mij gaat. Echt heel lief’’, vertelt De Graaf. ,,’Blijf jij voorlopig maar thuis, ik red me hier wel’, zegt ze tegen mij. De mensen maken zich natuurlijk grote zorgen.’’ Zij knapt alweer wat op. Wanneer ze het werk weer oppakt, kan ze niet zeggen. ,,Maar het zal best raar zijn, na deze ingrijpende tijd. We zeiden al tegen elkaar: wie van de bewoners leeft er straks nog als we weer terugkeren in Brinkhoven? Heel naar dit allemaal.’’

Alleen

De acht overleden bewoners zijn allemaal binnen de muren van de instelling gestorven. ,,Hierover maken de artsen en het Isala Ziekenhuis samen met de familie en eventueel de patiënt een inschatting. Daar staan wij als instelling buiten’’, vertelt directeur Jos Bleijenberg. ,,Tot nu toe is telkens besloten om de patiënt niet naar het Isala te brengen.’’

Ruim een maand geleden hebben Geb en Dick Dokter hun moeder moeten begraven. Hun ouders bewoonden samen een kamer in Brinkhoven. ,,Het was een andere tijd, letterlijk. We hebben haar gelukkig nog ‘gewoon’ kunnen begraven. Corona was toen nog ver weg. Mijn vader krabbelde net weer een beetje op, hij is een optimistisch mens. Hij kreeg een nieuwe kamer en ging veel naar de ‘huiskamer’ voor de gezelligheid. Tot het virus toesloeg. Nu zit hij alleen op zijn kamer, de kans op besmetting is groot.’’ Hij is even stil. ,,Als het zo is, dan is het zo. We moeten er maar het beste van hopen.’’

Volledig scherm De broers Geb en Dick (rechts) Dokter maken zich grote zorgen over hun 96-jarige vader die in woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde woont. © Henri van der Beek

In steeds meer verpleeghuizen uitbraak van corona Steeds meer woonzorgcentra en verpleeghuizen kampen met een coronauitbraak. Ook zorgverlener Sensire, actief in de Achterhoek en op de Veluwe, heeft daarmee te maken. De afgelopen week zijn besmettingen vastgesteld bij bewoners van de Benring in Voorst en de Martinushof in Twello. Sensire heeft in Twello en in Doetinchem afdelingen ingericht voor de behandeling van besmette bewoners. ,,Het aantal besmettingen loopt wel op, maar het is bij ons nog niet zo explosief als op de biblebelt’’, zegt woordvoerder Arend Pleysier. Sensire kan de crisis met eigen medewerkers het hoofd bieden. Wel speelt de schaarste aan beschermingsmiddelen als mondkapjes op. ,,Als het medisch echt noodzakelijk is, zette we ze in. Maar liever zou je ze ruimhartig inzetten. Dat gaat nu niet.’’

