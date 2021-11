Aboutaleb reageert op rellen in zijn stad: ‘Een orgie van geweld’

,,We waren voorbereid ruimte te bieden aan de demonstratie. Er waren agenten aanwezig in vredesuniform om dit te begeleiden. Helaas kwamen we er snel achter dat het niet vredig ging. De politie moest opschalen, er zijn politie-eenheden opgetrommeld uit het heel land.‘’ Rond 21.00 uur was het eerste van de acht uitgerukte pelotons aanwezig. Er waren vierhonderd agenten aanwezig, een forse politiemacht. Aboutaleb: ,,Op verschillende momenten vanavond voelde de politie zich genoodzaakt gericht te schieten. Er zijn zeven gewonden gevallen.''

,,Er zijn tientallen aanhoudingen verricht, we verwachten er meer. Recherche doet onderzoek naar de plekken waar er geweld is gebruikt.‘’ Het zou gaan om minimaal twintig aanhoudingen. De politie start een groot onderzoek.

Een demonstratie tegen het 2G-beleid en vuurwerkverbod op de Coolsingel in Rotterdam liep vanavond volledig uit de hand en mondde uit in rellen. Verlaten politiewagens zijn geplunderd en vernield. De politie was in groten getale aanwezig en heeft meerdere (waarschuwings)schoten moeten lossen. Daarbij zijn gewonden gevallen. Er is een noodbevel afgekondigd.