Abortuskliniek in Goes failliet verklaard

GOES - CASA, de grootste keten van abortusklinieken in Nederland, met een vestiging in Goes is woensdag door de rechtbank van Den Haag failliet verklaard. Dat meldt de curator. De praktijk in de klinieken in Rotterdam, Maastricht en Amsterdam loopt op dit moment gewoon door.

De berichtgeving volgt op een eerder bericht van nieuwssite Follow the Money. FTM had een interne mail in handen waarmee CASA-bestuurder Co'tje Admiraal de medewerkers van de klinieken vanochtend op de hoogte bracht van de situatie: ‘Helaas moet ik meteen met de deur in huis vallen: CASA Klinieken kan de miljoenenclaims uit het (recente) verleden niet opvangen. Dit betekent dat CASA Klinieken gisteren door de rechtbank van Den Haag failliet is verklaard. Dat is een harde boodschap, juist nu we met ons allen zo goed op weg zijn om aan een betere toekomst te werken.’

Het Ministerie van Volksgezondheid bevestigt de faillissementsverklaring van de stichting aan deze krant. Het ministerie heeft eerder vandaag een gesprek gehad met de curator die de zaak behandelt. Hij heeft aangegeven dat er zicht is op een doorstart, wat van belang is voor de continuïteit van de dienstverlening van CASA, namelijk het uitvoeren van de abortussen. Het ministerie bevestigt ook dat wordt meegewerkt om het proces van vergunningverlening aan een nieuwe stichting zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Curator Marc Udink meldt in een verklaring dat ‘de continuïteit van de zorgverlening voor de komende weken inmiddels geborgd is en de activiteiten gewoon worden voortgezet. Alle ingeroosterde verrichtingen kunnen gewoon worden verricht. Er ontstaat geen onderbreking van de abortuszorgverlening'.

Financiële malaise

De faillissementsverklaring volgt op financiële problemen die in augustus van dit jaar aan het licht kwamen. Toen werd de koepelorganisatie waar de klinieken onder vielen, namelijk CASA Nederland, en de afdeling Medical failliet verklaard in de hoop dat de klinieken gered konden worden.

Daarnaast liep er een fraudezaak bij de Casa Abortusklinieken. De stichting zou in 2015 hebben gesjoemeld met subsidies. Casa zou honderd euro per behandeling extra hebben ontvangen, bijna 6 miljoen euro in totaal. Bestuurder Admiraal meldt de werknemers van de klinieken in de mail dat er de laatste tijd ‘ steeds weer nieuwe financiële claims’ boven tafel kwamen. ‘We komen op een schuldbedrag van meerdere miljoenen euro.’

Door de financiële problemen sloot de stichting, die aanvankelijk met zeven van de zeventien abortusklinieken in Nederland de grootste keten had, eerder dit jaar al vier van haar klinieken. Alleen de locaties in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht bleven open voor behandelingen.

De abortuskliniek in Goes verhuisde vorig jaar van de Beestenmarkt naar De Pijlers. In Goes werden sinds de verhuizing geen instrumentele abortussen (het laten weghalen van de foetus) meer uitgevoerd. Er werden nog wel medicinale behandelingen (de abortuspil) uitgevoerd en er is een spreekuur.

Doorstart