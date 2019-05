Aardbeving tot diep in stad Groningen gevoeld, hoogleraar Rijksuniversiteit voorspelt omslag

De aardbeving in Westerwijtwerd werd tot diep in de stad Groningen gevoeld en haalt de bevingsproblematiek in de gemeente Groningen uit de taboesfeer. Dit verwacht hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Waarom is het een publiek geheim dat de Martinitoren vol meetapparatuur hangt?’’

De schok van 3,4 op de Schaal van Richter werd op vele plekken in de stad gevoeld. ,,Er komen zelfs meldingen uit Peize binnen.’’

Hij verwacht dat hierdoor de bevingsproblematiek in de stad zichtbaar wordt. ,,Twintig procent van de inwoners in de wijken Beijum en Lewenborg heeft schade, maar bijna niemand weet dit. Ook de bewoners weten het vaak niet van elkaar. Waarom niet? Vanwege imagoschade of angst voor waardevermindering van huizen? Maar het is echt niet iets om je voor te schamen.’’

Postmes deed onderzoek naar de psychische gesteldheid van bewoners in het bevingsgebied. Hij verwacht dat hij op korte termijn van de Nationaal Coördinator Groningen opdracht krijgt te onderzoeken waar de bewoners van het getroffen gebied rondom Westerwijtwerd behoefte aan hebben.

,,Dat deden we ook na de beving in Zeerijp in januari vorig jaar. Die was van eenzelfde omvang. Mensen waren toen vooral boos en vertrouwden de betrokken partijen niet.’’ Postmes verwacht dat deze beving vooral hard aankomt bij inwoners die al jaren met de bevingsproblematiek hebben te maken. ,,Dan heb ik het over hartkloppingen, angstgevoelens, chronische stress.’’

Quote Bespreek het dus met je familie en vrienden en stap met fysieke klachten naar de huisarts.

Houd bevingsproblematiek niet voor je

De hoogleraar dringt er bij mensen op aan deze gevoelens met buren, collega’s, vrienden en familie te delen. ,,Er is nu eigenlijk geen instantie waar je met deze gevoelens terechtkunt. Ja, als je denkt dat je huis onveilig is, kun je een melding van acute onveiligheid doen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. Maar dit is niet een instantie waar je met je angstgevoelens terecht kan. Bespreek het dus met je familie en vrienden en stap met fysieke klachten naar de huisarts. Mensen zijn daar terughoudend in. Waarschijnlijk omdat ze heus wel weten waarom ze chronische stress hebben en vinden dat ze daar zelf iets aan moeten doen. en ook omdat ze denken dat ze de bevingsproblematiek zelf moeten oplossen.’’