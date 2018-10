Aanvragers uitkering verzwijgen miljoenen aan bezit buitenland

Alleen al in Turkije werd in 2016 en 2017 ongeveer 17 miljoen euro aan vermogen ontdekt, dat niet was gemeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering of een aanvulling op de AOW. Het vaakst werd in de afgelopen twee jaar onderzoek naar vermogens gedaan in Turkije (625 keer), Marokko (154) en Suriname (130). Het is niet bekend voor hoeveel geld aan verzwegen bezit is ontdekt in Marokko en Suriname. Het gaat onder meer om het bezit van tweede huizen.