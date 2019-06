Aantal spoedopnames ouderen met dementie stijgt explosief

Het aantal crisisopnames van ouderen met dementie is hard gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Radboudumc en zorgorganisaties De Waalboog en Geriant. Volgens de onderzoekers is sprake van een landelijke trend.

Van alle 70-plussers die bij de afdeling geriatrie van het Radboudumc in Nijmegen met spoed worden opgenomen, heeft de helft dementie. Dit is een stijging van 10 tot 15 procent sinds de hervormingen in de zorg in 2015. Bij De Waalboog, een grote zorginstelling gespecialiseerd in dementie, is 70 procent van de opnames het gevolg van een crisis thuis.

De stijging van crisisopnames in ziekenhuizen en verpleeghuizen komt volgens de onderzoekers door de hervormingen in de zorg sinds 2015. Nederlanders moeten zich zolang mogelijk thuis zien te redden, met hulp van familie, vrienden of buren. Verzorgingshuizen zijn verdwenen en alleen de ergste gevallen komen nog in een verpleeghuis.

De resultaten van het onderzoek, onderdeel van het landelijke Deltaplan Dementie, komen volgende week naar buiten. Dementiedeskundigen bestudeerden twee jaar lang databestanden en dossiers en spraken met patiënten, zorgprofessionals en mantelzorgers.

Meerderheid

Onder crisisopname verstaan zij een ongeplande opname, die acuut nodig is. ,,Van een minderheid is het aantal crisisopnames een meerderheid geworden”, zegt de Nijmeegse hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert, leider van het onderzoek en bestuursvoorzitter van het Radboudumc Alzheimer Centrum.

Andere dementiedeskundigen bevestigen de trend. Geriater Desirée Verheijen van het ziekenhuis Gelderse Vallei: ,,Het is net als met een Jenga-toren. In het begin zijn mensen gezond en is de toren stevig. Dan vallen er gaten in door ziektes of beperkingen, maar de toren blijft nog staan. Vervolgens komt er een infectie of val bij en gaat hij om. In het ziekenhuis openbaren zich dan alle kwetsbaarheden.’’

De prognose is dat het aantal Nederlanders met dementie de komende twintig jaar zal verdubbelen tot ruim 500.000 in 2040. Een crisisopname veroorzaakt veel onrust bij mensen met dementie.