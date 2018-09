Aantal scoliosepatiënten neemt toe: 'Wees alerter op een kromme rug bij jongeren'

Sinds 2015 screenen jeugdartsen niet langer op scoliose. Orthopeden merken dat de aandoening bij jongeren hierdoor vaak laat wordt ontdekt. ,,Specialisten melden dat in onze enquête die we hebben verspreid onder alle ziekenhuizen die scoliosepatiënten behandelen. Als je een kromming hebt van tussen de 25 en 45 graden, krijg je een behandeling met een brace. Dat is een strak korset dat ervoor moet zorgen dat je rug weer rechter groeit. Maar bij een kromming in de wervelkolom vanaf 50 graden wordt een operatie aangeraden. Orthopeden melden in ons onderzoek dat ze steeds vaker jongeren zien die een kromming hebben van boven de 50 graden. Dan is opereren vaak nog de enige optie", vertelt Ester Floor van de Scoliosevereniging.

Lastig verhaal

Samen met de orthopeden zou de vereniging het liefste zien dat de screening weer terugkeert, maar ze beseft dat dit een lastig verhaal is. ,,Behandeling van scoliose is alleen mogelijk als de aandoening zich voordoet. Er is geen preventieve behandeling, want we weten niet hoe het ontstaat. Jeugdartsen hebben daarom besloten te stoppen met screenen, wij denken dat geld en tijd ook een rol spelen", aldus Floor.

Woordvoerder Tom Kummel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat de beroepsgroep zelf bepaalt of er wordt gescreend of niet. ,,Dat laten wij over aan de professionals, de jeugdartsen hebben een paar jaar geleden besloten niet langer op scoliose te testen. Het is niet aan ons om te bepalen dat het weer anders moet." De jeugdartsen, verenigd in AJN Jeugdartsen Nederland, laten weten dat de screening niet meer in de richtlijnen van de overheid staat en dat er steeds minder tijd is om onderzoek te verrichten.

Campagne

,,Daarom is het goed als niet alleen jeugdartsen, maar ook ouders, huisartsen en docenten scoliose eerder herkennen", aldus Ester Floor van de Scoliosevereniging. Haar organisatie is bezig een folder te ontwikkelen die op scholen wordt verspreid. ,,Daarnaast beginnen we in het najaar met de campagne 'zo herken je een scoliose'. Via een simpele buktest kun je een vergroeiing van de ruggengraat al herkennen. Als je er snel bij bent, kan er door oefeningen of een brace nog veel worden rechtgezet. En ook niet onbelangrijk: het voorkomt veel pijn. Uiteindelijk is dat een stuk minder heftig dan een operatie en zo besparen we ook kosten", vindt Floor.