Aantal passagiers op Schiphol tot eind maart 2023 met duizenden per dag beperkt

Tot waarschijnlijk eind maart 2023 beperkt Schiphol het aantal reizigers tot maximaal 46.000, en in de vakanties 50.000. Dat laat de luchthaven donderdagmiddag weten na overleg met de luchtvaartmaatschappijen. Eind van het jaar volgt nog wel een evaluatiemoment en wordt gekeken of er vanaf januari alweer meer mogelijk is.

De reden is het aanhoudende tekort aan beveiligers. In vergelijking met de laatste winter voor corona, in 2019, kunnen gemiddeld 3.000 tot 7.000 passagiers per dag minder op de luchthaven terecht. Welke maatschappijen welke vluchten moeten schrappen of verplaatsen wordt later bekend. Eerst is het aan een onafhankelijke slotcoördinator om te bepalen hoeveel vluchten de maatschappijen overhouden.

In de vakantieperiode zijn er iets meer beveiligers beschikbaar, omdat hun eigen vakanties buiten die periode om worden gepland. Ook worden trainingen bewust op andere momenten gehouden, legt een woordvoerder van Schiphol uit.

‘Langetermijnoplossing nodig’

De maatschappijen hadden volgens Schiphol een langetermijnoplossing nodig. Die hebben dat nu, vindt het bedrijf. In een persbericht schrijft COO Hanne Buis: ‘Het aanhouden van een maximum aantal reizigers is noodzakelijk. We willen veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen en een betrouwbaarder luchthavenproces bieden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen, dat vinden we vervelend.’

Met de beveiligingsbedrijven zoekt Schiphol nog naar een structurele oplossing, schrijft Buis. Er zijn al maanden te weinig beveiligers, waardoor passagiers soms lang moeten wachten voor ze naar hun gate kunnen. Al sinds de zomer zorgt dit voor lange rijen op de Amsterdamse luchthaven.

In de voorjaarsperiode hoopt Schiphol de beveiligingsproblemen deels opgelost te hebben. Sowieso zal de capaciteit in die tijd weer wat kunnen worden verhoogd, omdat beveiligers in de winterperiode standaard wat meer werk hebben aan één passagier, legt een woordvoerder uit. ,,Mensen dragen stevigere schoenen en dikkere kleding. Dat kost meer tijd.”

18 procent minder passagiers

Eerder deze maand werd bekend dat in elk geval tot 31 oktober dagelijks zo'n 18 procent minder passagiers welkom waren. Maatschappijen waren daar absoluut niet blij mee. KLM stelde bijvoorbeeld dat het ‘verregaande consequenties’ had en was destijds al teleurgesteld in Schiphol. Destijds moesten passagiers daags van tevoren worden gewaarschuwd dat hun vlucht niet doorging. Met de nieuwe maatregel moet dat in elk geval worden voorkomen.