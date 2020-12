Aantal moorden blijft ook in coronajaar ongeveer gelijk, wel minder liquidaties

Amsterdam

Opvallend is ook het lage aantal gevallen van moord- en doodslag in Amsterdam: 11. Volgens Eric Slot het laagste aantal van deze eeuw. Ook hier valt het geringe aantal liquidaties in het criminele circuit weer op: 2. Vele jaren achter elkaar was het gemiddeld aantal liquidaties in alleen Amsterdam al 9, nu zijn het er 8 in het hele land.



In twee zaken werden meerdere mensen gedood. De opvallendste zaak is het drama in Etten-Leur op 27 maart, toen Onur K. zijn moeder, zijn vrouw en hun twee kinderen ombracht. K. diende de slachtoffers slaapmiddelen toe en wurgde ze daarna. Hij heeft nog amper wat verklaard over deze vreselijke zaak. De rechtszaak moet nog plaatsvinden. Het gezin had schulden en was nadat K. zijn baan had verloren bij moeder ingetrokken.



Opvallend is verder dat in verreweg de meeste zaken de dader of een verdachte is aangehouden, namelijk in 100 van de 110 gevallen.