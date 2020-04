Aantal ic-patiënten voor het eerst afgenomen: ‘Deze daling zat in geen enkel model’

Overal in het land is de ic-capaciteit alvast fors opgeschroefd de afgelopen weken: ,,We koersen op curves van de modellen. Die voorspellingen zijn het enige houvast dat we hebben. Dus dan ga je opschalen. Maar deze daling zat in geen enkel model, dit had niemand verwacht.”



De ic’s van Nederlandse ziekenhuizen kunnen 2400 bedden beschikbaar maken als het moet, waarvan 1900 voor coronapatiënten. ,,Maar dat aantal is er niet nu, je gaat je dat pas realiseren als het echt nodig is.”