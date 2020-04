Aantal ic-patiënten voor het eerst afgenomen: 16 patiënten minder dan gisteren

Het aantal patiënten op de intensive care is de afgelopen 24 uur met 16 gedaald naar 1408 patiënten. Het is voor het eerst dat er een sprake is van een afname van het aantal ic-patiënten. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zojuist bekend.

De toename van het aantal patiënten met het coronavirus op de intensivecareafdelingen was de afgelopen dagen al relatief laag. Het LCPS meldde gisteren dat het aantal Nederlandse patiënten op de ic’s van ziekenhuizen slechts met 15 was gestegen. De dag ervoor ging het om 24 personen.

Voorzitter Diederik Gommers van de landelijke vereniging voor ic-artsen is positief over de nieuwe cijfers. ,,We maken ons nu zorgen over details vergeleken met vorige week, toen de aantallen nog dagelijks stevig opliepen. Dus het gaat de goede kant op.”

Onverwacht

Overal in het land is de ic-capaciteit alvast fors opgeschroefd de afgelopen weken: ,,We koersen op curves van de modellen. Die voorspellingen zijn de enige houvast die we hebben. Dus dan ga je opschalen. Maar deze daling zat in geen enkel model, dit had niemand verwacht.”

De ic’s van Nederlandse ziekenhuizen kunnen 2400 bedden beschikbaar maken als het moet, waarvan 1900 voor coronapatiënten. ,,Maar dat aantal is er niet nu, je gaat dat pas realiseren als het echt nodig is.”

Quote De werkdruk op de IC’s blijft onveran­derd hoog Ernst Kuipers

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de cijfers eveneens gunstig. ,,De werkdruk op de IC’s blijft onveranderd hoog”, voegt hij er wel aan toe. Kuipers benadrukt dat de daling ook nog maar licht is. ,,Het is daarom veel te vroeg om maatregelen vandaag of morgen al te versoepelen.”