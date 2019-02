Aantal fikse snelheidsovertredingen stijgt sterk

In 2017 waren er nog een kleine 67.000 fikse snelheidsovertredingen die door het Openbaar Ministerie moesten worden beoordeeld, in 2016 ruim 65.000. Ernstige snelheidsovertredingen worden altijd voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, dat dan kan besluiten wat er moet gebeuren.



De stijging is vooral toe te schrijven aan zogenoemde kentekenovertredingen. Dat zijn overtredingen die door middel van een flitspaal of trajectcontrole worden opgemerkt. Het aantal fysieke staandehoudingen door de politie heeft de afgelopen jaren wat geschommeld. ,,Maar die laten geen hele forse stijging zien'', aldus een woordvoerder van het CJIB.



De oorzaak van de stijging is onduidelijk. ,,We hebben er niet echt een verklaring voor. Dan moeten we gaan raden.'' Mogelijk heeft de digitalisering van het flitspalenpark ermee te maken, zegt ze. Het aantal flitspalen is weliswaar afgenomen, maar de palen die er zijn, staan wel altijd aan. Ook de trajectcontroles, waarmee continu wordt gehandhaafd, kunnen hebben bijgedragen aan de toename.