Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot ruim honderd, meer mensen besmet

Interview Huifkaron­ge­luk tekent Sepps leven: ‘Ik ben 18, hoe moet ik in hemelsnaam zoveel geld bij elkaar krijgen?’

Op 21 mei 2022 klapte in Losser in Overijssel een huifkar vol feestvierende voetballers om. Gevolg: twintig gewonden van wie vier ernstig. De chauffeur van de trekker, de destijds 17-jarige Sepp Olde Heuvel uit Losser, doet voor het eerst zijn verhaal. Op eigen verzoek. Hij en zijn familie zitten nog midden in de sores. Niet alleen emotioneel, ook financieel. ,,Als er weer zo’n brief komt, dan zit ik wel weer in de put.’’