Aantal coronapatiënten in Nederland ruim verdubbeld naar 82

UpdateHet aantal coronapatiënten in Nederland is meer dan verdubbeld. De afgelopen 24 uur kwamen er 44 mensen bij die het virus dragen. De teller staat nu op 82. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische zorg) zojuist gezegd tijdens het Kamerdebat over corona. Het RIVM heeft een nieuwe kaart van Nederland met daarop alle besmettingen inmiddels online gezet.

Van de 82 patiënten zijn er 69 in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van eerdere bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn twee personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie. Van enkele patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. De GGD doet daar onderzoek naar. Voor alle nieuwe gevallen is contactonderzoek opgestart.

,,Volgens het RIVM past een dergelijke sterke stijging in het beeld,” zei Bruins tijdens het debat. ,,Er is sprake van een inhaalslag door de vele testen die nu worden uitgevoerd.”

De teller staat een week na de eerste besmetting in Loon op Zand op 82. Hoewel een enkele keer uit een tweede test blijkt dat iemand ‘toch geen’ corona heeft, loopt het aantal besmetting nu toch wel snel op. Om de meest actuele stand van zaken te kunnen presenteren en testuitslagen van deze middag nog mee te nemen, had het RIVM aangekondigd later vandaag met een nieuwe stand van zaken te komen.

Indammen

Volgens minister Bruins is er wel een en ander veranderd sinds we vorige week donderdag de eerste Nederlandse besmetting vaststelden in Loon op Zand (dat inmiddels zes patiënten telt). Het RIVM verwacht dat het aantal besmette mensen de komende tijd flink zal stijgen. ,,Nu zitten we in de fase ‘indammen’, daar moeten we zo lang mogelijk blijven. Er komt een kantelmoment als de GGD de contactonderzoeken niet meer bij kan houden en er heel veel besmettingshaarden bijkomen in het buitenland.”

Het RIVM maakt nog geen melding van patiënten die genezen zijn, hoewel verreweg de meeste mensen thuis in isolatie uitzieken en milde klachten hebben. Wel zijn er inmiddels twee mensen (een kind uit Amsterdam en een studente uit Delft) die bij een tweede test ‘toch geen’ corona bleken te hebben.