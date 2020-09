Aantal coronameldingen met ruim zestig procent gestegen, ook meer ziekenhuisopnames

In de afgelopen zeven dagen zijn 13.471 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vorige week meldde dat instituut 8265 gevallen, dus het aantal is met meer dan de helft gestegen.

Het aantal meldingen van mensen die met covid-19 zijn opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis, steeg in de afgelopen week naar 152 meldingen. Een week eerder waren dat er nog 92. De meeste ziekenhuisopnames zijn in de leeftijdscategorieën 55 tot 84 jaar. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 27 naar 53. Het RIVM meldde vandaag ook 33 sterfgevallen. In de update van vorige week stonden 14 sterfgevallen.

Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen, meldt het RIVM. Ook het percentage positieve tests van de GGD testlocaties in afgelopen week ligt met 6,1 procent ‘flink hoger’ dan de week ervoor, toen er nog 3,9 procent van de testen positief terugkwam. In de weken daarvoor hadden minder dan 3 op de 100 geteste mensen het coronavirus onder de leden. In juni en juli was hooguit 1 procent van de tests positief. Het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is de laatste weken nagenoeg gelijk gebleven, net geen 200.000.

Volgens de laatste berekeningen zijn er 104.437 besmettelijke personen in Nederland. In juli waren dat er volgens het RIVM een ‘paar duizend’.

Hoofdstad

Als eerste gemeente in Nederland is Amsterdam door de grens van 10.000 coronabesmettingen gegaan. Het aantal vastgestelde besmettingen steeg dinsdag van 9962 naar 10.338, blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Een op de tien besmette Nederlanders komt uit de hoofdstad.

Rotterdam staat in Nederland op de tweede plaats. Het aantal besmettingen daar kwam dinsdag uit op 8029. Op maandag stond de teller op 7898 gevallen. Den Haag telt 5717 geregistreerde besmettingen. De andere steden met meer dan duizend besmettingen zijn Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Almere, Maastricht, Eindhoven en Breda.

Scholen

Mensen die het coronavirus oplopen, worden vooral aangestoken door de mensen met wie ze samenwonen. Dat kunnen gezinsleden zijn, maar ook vrienden. Ook het werk is een belangrijke ‘setting van besmetting’, net als de categorie ‘overige familie’.

Van de meeste coronapatiënten is niet te achterhalen waar ze besmet zijn geraakt. Bij meer dan 3000 mensen die in de afgelopen week positief testten, is dat wel vastgesteld. Bijna 56 procent werd besmet in de thuissituatie. Een op de negen liep het virus op het werk op. Ruim 5 procent van de mensen raakte in de horeca besmet. Dat is vergelijkbaar met voorgaande weken.

Bij 4,2 procent was de school of de kinderopvang waarschijnlijk de plek waar het misliep. Vorige week was dat bij 3 procent en in week daarvoor gebeurde dat bij nog geen 1 procent van de positief geteste personen.

