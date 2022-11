Aantal arrestanten bij acties Schiphol richting 300: ‘Klimaatacties steeds ontwrichtender’

1949-2022 Wereldrei­zi­ger Henk de Velde (73) overleden: zijn leven was een grote reis

Wereldreiziger en beroepsavonturier Henk de Velde is gisteravond op 73-jarige leeftijd overleden. De zeezeiler was al geruime tijd ernstig ziek. De laatste maanden van zijn leven bracht hij noodgedwongen door in zorgcentrum Laarstaete in Lelystad. Daarvoor leefde hij vooral op het water.

4 november