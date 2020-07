Aanspreken van vrouwen bij abortuskliniek mag verboden worden

Tegenstanders van abortus hebben niet het recht om vrouwen die een abortuskliniek willen bezoeken, aan te spreken om ze op andere gedachten te brengen. Het aanspreken is een wanordelijkheid en gemeenten mogen hiertegen optreden, oordeelt de rechtbank in Haarlem.

Als demonstranten zwangere vrouwen aanspreken, hindert het volgens de rechters ‘de bezoeksters onevenredig in hun vrijheid, in het bijzonder in het ongestoord gebruik maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap’.

De zaak was aangespannen door de Duitse organisatie Donum Domini (Latijn voor Geschenk van de Heer). Die wil dit jaar enkele keren demonstreren bij de Bloemenhovenkliniek, een kliniek in Heemstede waar zwangerschappen worden afgebroken. De gemeente stelde in februari enkele voorwaarden aan de demonstraties en kwam in mei met nieuwe regels. De demonstratie mocht niet op de stoep van de kliniek worden gehouden, maar moest worden verplaatst naar de overkant van de straat. Aan de achterkant van de kliniek moesten de betogers 25 meter afstand van het gebouw houden.

Gesprek

Donum Domini zegt dat het juist de bedoeling van het protest is om met bezoeksters van de kliniek te praten over alternatieven voor abortus. Maar de rechters denken daar anders over. Het aanspreken van vrouwen bij de kliniek geldt niet als een betoging en wordt dus niet beschermd door de grondwet. Het gaat namelijk niet om ‘het uitdragen van een maatschappelijk probleem, maar het aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon’.

Bovendien kunnen ze nog steeds in gesprek gaan met bezoeksters, maar dan met de instemming van die vrouwen, wanneer zij er zelf voor kiezen de weg over te steken en met de betogers te praten over abortus.