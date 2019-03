Aanslag Utrecht eist vierde leven

UpdateEen van de gewonden van de aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht is overleden. Het gaat om een 74-jarige man uit De Meern die ten tijde van de schietpartij in zijn auto voor het verkeerslicht stond te wachten.

Dat meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zijn er bij de aanslag van 18 maart nu vier dodelijke slachtoffers te betreuren. Eén van de twee zwaargewonde slachtoffers verblijft nog in het ziekenhuis, de ander is daar inmiddels ontslagen.

Dit betekent dat Gökmen Tanis nu verdacht wordt van viervoudige moord dan wel doodslag met een terroristisch oogmerk, de poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het onderzoek, zowel technisch als naar de verdachte, wordt voortgezet. Eind volgende week zal de raadkamer een beslissing nemen over de verlenging van zijn voorarrest.

Quote Met lood in mijn schoenen moet ik helaas mededelen dat mijn vader vanmiddag om 14:30 is overleden De zoon van het slachtoffer op Facebook

Bericht op Facebook

De zoon van het slachtoffer heeft op Facebook gereageerd. ‘Met lood in mijn schoenen moet ik helaas mededelen dat mijn vader vanmiddag om 14:30 is overleden. Zoals zovelen weten stond mijn vader altijd positief in het leven en was hij een Bourgondiër.’

De 74-jarige man uit De Meern stond tijdens de schietpartij in de tram in zijn witte Suzuki te wachten voor het verkeerslicht. Nadat Gökmen Tanis uit de tram was gekomen, opende hij ook het vuur op automobilisten. De schutter schoot dwars door de voorruit van de auto. Op foto’s is duidelijk een kogelgat te zien in de voorruit van de Suzuki.

Afgelopen weekend bracht burgemeester Jan van Zanen nog een bezoek aan het ziekenhuis. De familie heeft de laatste dagen tussen hoop en vrees geleefd. Het herstel zag er aanvankelijk goed uit, maar het slachtoffer ging de afgelopen dagen hard achteruit.

De familie laat weten dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt. ‘Er komt een condoleance waar iedereen nog even afscheid kan nemen van deze fantastische man.’

Burgemeester Jan van Zanen reageert verdrietig op het nieuws. „Vandaag bereikte ons het intens verdrietige bericht dat één van de drie zwaargewonde slachtoffers van het schietincident op het 24 Oktoberplein is overleden. Het gaat om een 74-jarige meneer uit De Meern. Hij vocht anderhalve week voor zijn leven. Afgelopen zaterdag heb ik in het ziekenhuis zijn naaste familie bezocht. Zij leefden tussen hoop en vrees. Ik wens zijn dierbaren, mede namens het Utrechtse gemeentebestuur, alle kracht en sterkte toe. Wij leven mee met hen die hem nu zo moeten missen.”

Rutte: ‘intens verdrietig’

Premier Mark Rutte noemt het intens verdrietig nieuws dat een vierde slachtoffer van de aanslag in Utrecht is overleden, ‘na meer dan een week tussen hoop en vrees.’ „Ik denk dat we op dit moment allemaal nog een keer hetzelfde voelen als vorige week: ongeloof en boosheid. Inmiddels vier mensen die zomaar ineens uit het leven zijn weggerukt.” Rutte wenste de nabestaanden ‘alle kracht en alle sterkte’ toe om dit ‘grote verlies’ te kunnen dragen.

