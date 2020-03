‘Aanslag op John van den Heuvel voorkomen’, raketwerper in huis gevonden

VIDEO ‘Grote vuurbal’ gespot boven Nederland

12:18 Op meerdere plekken in ons land is afgelopen nacht rond 00.30 uur een felle lichtflits gezien. Vele mensen maakten op Twitter melding van de lichtstreep in de lucht en meer dan honderd mensen deden dat bij de Werkgroep Meteoren. De vuurbol vloog van de Achterhoek richting het Ruhrgebied en was vanuit heel Nederland zichtbaar.