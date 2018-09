Aanpak verwarde personen schiet tekort

VIDEOEen derde van de gemeenten in Nederland lukt het niet om de problemen met verwarde personen goed aan te pakken. De politie, het Openbaar Ministerie en zorgverleners zijn pessimistischer: volgens hen is de zorg in 40 procent van de regio’s onvoldoende.

Mensen met verward gedrag, onder wie dementerenden en licht verstandelijk gehandicapten, worden nog te vaak als crimineel afgevoerd in politiebusjes en in de cel gestopt tot er hulp komt. Probleem is ook dat deskundigen verkeerde diagnoses stellen en dat er onvoldoende bedden beschikbaar zijn voor mensen die met spoed uit huis moeten. Verwarde mensen zijn vaak niet eens in beeld bij de gemeente, omdat ze geïsoleerd leven en zorg uit de weg gaan.

Dat blijkt uit het eindrapport van de adviescommissie voor personen met verward gedrag, in het bezit van deze krant. Twee jaar geleden kregen gemeenten de opdracht om op 1 oktober 2018 de zorg op orde te hebben.

Volledig scherm Een 40-jarige man drong in Den Haag een huis binnen van vreemden, speelde naakt blokfluit en draaide de gaskraan open. © District8

Verschillende gemeenten erkennen nu tegenover de commissie Hoes dat zij er ‘helemaal’ niet klaar voor zijn: Lopik in Utrecht, het Zuid-Hollandse Leerdam en de Brabantse plaats Veldhoven. ,,Er is nog een lange weg te gaan,” luidt de conclusie de commissie, die onder leiding staat van waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer Onno Hoes.

Kijk op onderstaande kaart om te zien hoe de zorg voor verwarde personen ervoor staat in jouw gemeente. Klik op 'Meer info per gemeente', om te zien waar je terecht kunt als je je zorgen maakt om een verwarde buurman of familielid.

Veertig gemeenten geven aan onvoldoende zorg te kunnen bieden aan verwarde personen. Dat geldt ook voor de vijfde stad van het land Eindhoven en grotere plaatsen als Zoetermeer, Veenendaal, Lansingerland, Weert en Goeree-Overflakkee.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laat weten dat er een landelijk hulplijn komt, waar bezorgde burgers een melding kunnen maken over bijvoorbeeld een verwarde buurman of familielid. Hij zegt ‘tevreden’ te zijn over de inspanningen van gemeenten, maar ‘er is nergens een goed werkende aanpak’ waarbij alle eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd.