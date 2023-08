Aanpak van seksuele misstanden onder studenten: ‘Zonder consent ben je geen vent’

Studentenorganisaties willen seksueel grensoverschrijdend gedrag in het studentenleven bespreekbaar maken en stimuleren dat jonge mensen verantwoord met elkaar omgaan. Ook moet er beter worden gedeald met misstanden. Dat hebben de clubs afgesproken in een pact. Enkele grote studentenverenigingen steunen de afspraken.

Al jaren komen uit studentensteden verhalen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij verenigingen. Zo sprak heel Nederland er in de zomer van 2022 nog schande van dat jongemannen tijdens de viering van het lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) teksten uitten zoals ‘de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken’. Ook werd in toespraken gezegd dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.

Maar het probleem ligt veel dieper dan alleen bij taalgebruik. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie studenten weleens te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de studententijd. En één op de tien vrouwelijke studenten heeft zelfs een verkrachting meegemaakt.

Tijd voor cultuurverandering, meent regeringscommissaris Mariëtte Hamer (seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld). ,,Want studenten zijn bovengemiddeld vaak slachtoffer, houden psychische problemen en weten niet waar ze hulp kunnen krijgen. Ook spelen de misstanden in groepen waarin de toekomstige leiders van bedrijven en organisaties opgroeien. En we willen graag dat ze in die rollen zorgdragen voor de veiligheid van hun werknemers. Dus moeten we zo vroeg mogelijk seksueel wangedrag aan de orde stellen en veroordelen. Jong geleerd oud gedaan.”

Gezond sociaal gedrag

Dus verbond Hamer studentenorganisaties om samen richtlijnen op te stellen voor gezond sociaal gedrag in het studentenleven en de aanpak van excessen. ,,De eerste stap is dat we elkaars grenzen leren herkennen, dat we stilstaan bij de manier waarop we overkomen op de ander. Dit betekent niet dat we nooit meer fouten zullen maken of niet meer mogen experimenteren. Maar echte vrijheid is er alleen als we ons veilig voelen.”

Concreet bevat het pact tips om ‘studenten in een voorbeeldfunctie’ te trainen om seksueel overschrijdend gedrag te herkennen en te handelen. Ook een gedragscode binnen elke organisatie is een vereiste. Maar het begint natuurlijk bij studenten die elkaar aanspreken op fout gedrag en actief om instemming vragen voordat ze seksuele handelingen bij een ander verrichten. Hippe slogans als ‘zonder consent ben je geen echte vent’ en ‘check even in bij de ander hoe die zich voelt’ horen daarbij.

Gaat het toch mis, dan moet de organisatie voorbereid zijn om adequaat te handelen. Met een meld- en klachtenprocedure en de aanwezigheid van vertrouwenspersonen. En als er sprake is van een strafbaar feit, moet de weg naar de juiste instanties worden gevonden en dienen experts te worden betrokken bij het onderzoek. Tot slot moet de weg richting hulpverlening duidelijk zijn voor slachtoffers.

Opmerkelijk, in het pact staat ook een pleidooi om het taalgebruik op verenigingen te kuisen. Er staat: ‘Zo hebben veel studentenorganisaties liederen die ze jaarlijks leren aan nieuwe leden. Regelmatig komt hierin seksistische taal voor. Door deze aan te passen of te schrappen draag je als organisatie bij aan het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zou je ook de taal in je interne beleid kunnen herzien.’

Deelname is moedig

Bij de deelnemende partijen staan niet alleen studentenorganisaties, maar ook grote verenigingen als Virgiel (Delft) en Minerva (Leiden). Terwijl deze studentenverenigingen eerder ook in het nieuws waren vanwege misstanden. Regeringscommissaris Hamer noemt hun deelname ‘moedig'. ,,Zij nemen echt het voortouw om het anders te doen.” Hamer hoopt dat andere studentenverenigingen, zoals ASC (Amsterdam) en Vindicat (Groningen), zich eveneens aansluiten.

Voorzitter Daan Yesilkagit van Minerva vertelt: ,,We hebben intern al een slag gemaakt en bij dit pact geprobeerd de ervaringen van onze leden mee te nemen.” Zo is men zich binnen Minerva volgens de voorzitter steeds meer bewust van de rol van taalgebruik. ,,Er zijn al schunnige liedjes aangepast die niet meer van deze tijd waren. Dat is de kracht van een vereniging met jonge mensen en hun creatieve uitspattingen.” Volgens de vertrekkend voorzitter heeft het nieuwe bestuur zich ook gecommitteerd aan het pact. ,,Dat wil stappen zetten in de zichtbaarheid van vertrouwenspersonen binnen de vereniging, dat kunnen ook externe professionals zijn.”

Bestuurslid Jorgen Blom van het Interstedelijk Studenten Overleg, een van de schrijvende partijen, vindt het pact hoognodig. ,,Het is code rood voor de sociale veiligheid van studenten. Het is niet uit te leggen dat zoveel studenten te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, juist in deze belangrijke periode voor je ontwikkeling. Het studentenpact is een stap in de goede richting om dit probleem echt aan te pakken.”

De Landelijke Studentenvakbond concludeert: ,,Dit studentenpact omvat concrete maatregelen die door studentenorganisaties kunnen worden genomen om deze procedures te versterken. Bovendien zetten we sterk in op preventie en op het bevorderen van een cultuuromslag naar een sociaal veilige omgeving voor alle studenten. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, vormt dit een belangrijke eerste stap.”