Aanklager: Uitblijven van straf voor Wilders valt niet uit te leggen

André Rieu voor de bestuursrechter vanwege kinderarbeid

11:12 Dirigent André Rieu staat vandaag bij de bestuursrechter in Roermond vanwege een enorme boete die hij in 2015 kreeg wegens kinderarbeid. Rieu liet in de zomer van 2015 een groep minderjarige panfluitspelers van 13 tot en met 16 jaar uit Roemenië tot middernacht optreden op het Vrijthof in Maastricht.