Aanhoudingen na betasten slapende vrouw (19) in trein en langdurige aanranding vorige week

De politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de langdurige aanranding van een 19-jarige vrouw in een trein vorige week. De 40-jarige man uit Den Helder is na verhoor vrijgelaten, maar wordt nog wel verdacht. Gisteravond zijn drie mannen opgepakt nadat een slapende vrouw in de trein tussen Lelystad en Almere was aangerand.

De man uit Den Helder kon onder meer op basis van camerabeelden die de zedenpolitie had veiliggesteld, en in samenwerking met de NS, worden opgespoord. Het onderzoek wordt voortgezet, laat de politie weten. Het slachtoffer is op de hoogte gesteld van de aanhouding en het verloop van het onderzoek.

De vrouw van 19 jaar werd vorige week veertig minuten lang aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Nadat ze was ingestapt kwam er direct een man tegen haar aan zitten in een verder lege treincoupé. Daar is ze veertig minuten lang betast. Gedurende de rit naar Alkmaar kon ze geen alarm slaan. In Alkmaar kon ze uitstappen, waar ze werd opgevangen door medewerkers van de veiligheidsdienst van NS. Die belden vervolgens de politie.

Een woordvoerder van het spoorbedrijf noemt het ‘goed nieuws’ dat er een verdachte is aangehouden. De politie wees erop dat bij onveilige situaties in de trein de NS kan worden gewaarschuwd via een speciaal telefoonnummer. Bij noodsituaties moet direct 112 worden gebeld.

Betast tijdens slaap

Helaas komen aanrandingen in de trein vaker voor. Zo werd een andere 19-jarige vrouw dinsdagavond in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep, meldt de politie. Een andere reiziger, die het zag gebeuren, greep in door 112 te bellen en een conducteur op te zoeken. Volgens de politie spraken de getuige en de conducteur de man aan. ,,De reiziger werd vervolgens bedreigd door de man en twee andere mannen die in zijn gezelschap waren.”

De politie kon drie betrokkenen oppakken toen de trein in Almere aankwam. Het gaat om twee mannen uit de gemeente Cranendonck van 22 en 26 jaar en een 27-jarige man uit de gemeente Westerwolde.

De politie zoekt getuigen van het incident, dat om 23.15 uur plaatsvond. Een woordvoerder van de NS zegt het ‘verschrikkelijk’ te vinden wat de 19-jarige reiziger is overkomen.

