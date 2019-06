Aanhouding voor gewelddadige verkrachting in Hoorn

‘Flesje met GHB’ gevonden bij GroenLinks-wethouder: agenten doen aangifte na spuuginci­dent

11:02 GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens in Diemen die gisteravond voor het Amsterdamse stadhuis werd opgepakt voor het verstoren van de openbare orde, had een flesje met vermoedelijk GHB en twee zakjes met softdrugs bij zich. Twee agenten hebben aangifte tegen hem gedaan omdat Nuijens op het politiebureau in hun gezicht zou hebben gespuugd. Dat meldt de politie vanochtend, die vanwege de privacy niet wil bevestigen dat het om Nuijens gaat.